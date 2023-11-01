АТОР: Япония представила план по борьбе с большим количеством туристов

В Министерстве туризма Японии представили план в связи с тем, что значительно увеличилось количество иностранных туристов, которые посещают государство в последнее время. В числе первоочередных мер будет увеличение парка автобусов и такси, чтобы укрепить транспортную инфраструктуру, передают в Российской Ассоциации Туроператоров.

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Благодаря улучшенному общественному транспорту в таких популярных местах, как Осака и Токио, можно будет говорить о новом уровне комфорта. Хоккайдо тоже ожидает изменения. Когда начнется лыжный сезон, будет организовано больше такси.

Чтобы туристам было удобнее, будут запущены прямые автобусные маршруты от больших станций до мест, которые особо интересны туристам. В том числе есть предложение изменить стоимость проезда, она будет варьироваться от времени суток. Тогда гости будут путешествовать в непиковые часы.

Для снижения концентрации туристов, необходимо направить их из больших городов в те места Японии, что менее известны.