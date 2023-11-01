В Турции начался «длинный» туристический сезон вплоть до января 2024 года

При этом высокие продажи отмечаются на побережье, где отдыхающие могут наслаждаться продолжительным сезоном и недорогими ценами. Это позволяет туристам не только купаться в море, но и проводить время с экскурсиями по старинным городам и интересным местам.

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По данным «РИА Новости», популярными курортами остаются Белек, Сиде и Аланья, где можно найти самые бюджетные варианты отдыха. Хотя холодает, спрос на поездки в Турцию остается стабильным, особенно в праздничные дни. Отмечается, что цены на туры снижались с октября, что способствует привлечению туристов на зимний отдых. В среднем неделя отдыха может теперь обойтись россиянину в 45-200 тысяч рублей.

Несмотря на относительное похолодание, в Турции существует широкий спектр развлечений: подогреваемые бассейны, скидки на шоппинг, а также экскурсии по старинным городам, которые в зимний период становятся еще более привлекательными из-за более комфортных условий для осмотра и отсутствия толп туристов.

Зимний отдых в Турции, хотя и не предполагает купания в море, но может предложить горные комплексы для райдеров Эрджиес и Паландокен.