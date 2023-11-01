Пассажиры 5 часов просидели в самолете на запасном аэродроме Пекина

Рейс авиакомпании S7 Airlines S7 6311, летевший сегодня из Иркутска в Пекин, приземлился не в аэропорту Дасин, как было запланировано, а в другом пекинском, Шоуду и 5,5 часов простоял на взлетно-посадочной полосе. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров.

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По информации flightradar24.com, Boeing 737-800 вылетел из Иркутска по расписанию – в 01:50 по местному времени. Однако, прибыв в китайскую столицу через 3 часа, совершил неожиданную посадку в аэропорту Шоуду, который расположен в 54 км от пункта назначения.

«Сидели все это время в самолете, причем нас даже не покормили, – рассказал пассажир. – В здание аэровокзала пускать отказались под предлогом визовых проблем».