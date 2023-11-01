Названо самое популярное направление на ноябрьские праздники

Эксперты Алексан Мкртчян и Олег Козырев рассказали сколько в этом году будет стоить несколько дней на солнечном пляже.

— Как сами видите, в конце октября в Турции еще полно туристов. <...> Это те люди, которые не поехали в августе за 300 тысяч рублей, а выбрали октябрь — вдвое дешевле, — рассказал вице-президент сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Как отмечает директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев, турецкое направление сейчас возглавляет рейтинги, занимая долю в 26 процентов. При этом наблюдается тенденция на рост стоимость подобного отпуска по сравнению с ценником прошлого года. Теперь ноябрьские праздники обойдутся россиянам не в 122 тысяч, а в 162 тысячи рублей, передает РИА Новости.