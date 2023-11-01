Российский турист назвал сказкой деревенский рынок в Таджикистане

Российский тревел-блогер и путешественник побывал на рынке в деревне Таджикистана и назвал его сказкой. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, колорит местного базара сразу бросается в глаза. Он отметил, что торговцы используют вместо холодильников ледяные родники, стекающие с гор.

«Таджики установили под горой многочисленные полки, на которых расставили бутылки с соком, газировкой, айраном и пивом. А холодная вода, стекающая с этой горы, просто охлаждает все эти напитки. Гениальное изобретение — бесплатное и очень эффективное!» — восхитился блогер.

Он добавил, что когда продавцы увидели, с каким восторгом он смотрит на это приспособление, то сделали ему скидку. Россиянин также рассказал, что помимо напитков на рынке продавались и местные продукты: курт (таджикский кисломолочный продукт), сухофрукты и сушеная рыба.