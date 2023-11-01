Стоимость путевок из Тюмени в Египет выросла на десятки тысяч рублей

Тюменцы, несмотря на беспорядки и подорожание путевок, не отказались от отдыха в Египте. Об этом агентству рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

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«Спрос на отдых в Египте вырос, туристы активно бронируют туры. В начале конфликта в Израиле цены, конечно, снизились, но сейчас, когда спрос активно поднимается, цены выросли тоже. Примерно на 10—20 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.

Собеседница агентства отмечает, что, в отличие от Египта, тюменцы отказались от поездок в Израиль. Также снизился интерес к российскому Кавказу, в частности, к Дагестану. Светлана Завьялова отметила, что на Кавказе сейчас уже не сезон для туристических поездок, а в Израиль люди остерегаются летать из-за обострения конфликта с Палестиной.