Из Петербурга запустят рейсы в Тбилиси и Кутаиси

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Пулково в аэропорты Грузии - Тбилиси и Кутаиси, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

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"Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 года станет рейс из аэропорта Пулково в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings", - рассказали в пресс-службе.

Полеты в Тбилиси из Пулково стартуют 18 ноября, рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Пулково запланирован в 06:00, прибытие в международный аэропорт имени Шота Руставели - в 11:05.