Турагенты опасаются штрафов за публикацию цен на горящие туры

Несмотря на то что закон об обязательной маркировке рекламы окончательно вступил в силу 2 месяца назад, еще 1 сентября, в туристических агентствах продолжают обсуждать эту тему. «Нам поступают предложения от разработчиков сайтов за деньги доработать сайт, чтобы не получить штраф 700 тыс. Если на сайте размещен стандартный поиск туров и стандартная витрина с горящими турами, попадаем ли мы под действие этого ФЗ?» – такой вопрос прислал в редакцию TourDom.ru представитель турагентства «Бон Вояж М». За комментариями мы обратились к специалистам.

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Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская обратила внимание, что туры на сайте розничной компании – это ее ассортимент, по аналогии с любым маркетплейсом, продвигающим чужой товар. Рассказывать о наличии спецпредложений можно двумя путями: либо рекламируя их, либо просто давая пользователям информацию.

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«Рекламой она становится тогда, когда есть признаки рекламы. Это выделение конкретных услуг из общего ассортимента, акцент на них, предметный призыв приобрести конкретные услуги. И в этом случае рекламу нужно регистрировать», – объяснила Мария Чапиковская.

Поэтому все зависит от того, какие именно формулировки используются.

Руководитель юридического агентства «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин согласен: если внимание потребителя на сайте не привлекается к конкретному туру, то такая информация в подавляющем большинстве случаев не считается рекламой.

Юрист проиллюстрировал этот тезис на примере скриншотов с сайта турагентства «Бон Вояж М». Например, поисковик не относится к рекламе. Однако юрист делает оговорку: «если в результатах выдачи не будет перехода на сайт другой компании».

Что касается бегущей строки и баннеров с описанием горящих туров, то все неоднозначно. «Здесь мы задумывались», – говорит Байбородин. С одной стороны, есть фраза «горящие туры», выделяющая их из остальных. Но при этом сама выкладка напоминает витрину, то есть никаких призывов «купи срочно, а то сгорит завтра!» нет. Юрист делает вывод: ФАС не настроена штрафовать за все подряд, но оценить необходимость маркировки можно, только проанализировав стилистику текстов сайта на предмет наличия признаков рекламы.