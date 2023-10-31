Чем заняться в одном из самых красивых эмиратов ОАЭ

Рас-эль-Хайма - самый северный и самый молодой эмират ОАЭ (он вошел в состав объединенного государства в 1972 году). Находится на границе с Оманом, в 45 минутах езды на машине (и примерно в двух часах езды на автобусе) от Дубая.

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Для туристов здесь есть все виды развлечений. К примеру, именно в Рас-аль-Хайме находится самая высокая горная вершина ОАЭ и самый высокий в стране ресторан. Есть и дюны, белоснежные песчаные пляжи, да и погода не может не радовать: столбик термометра (и это в октябре) не опускается ниже 27-28 градусов, причем как днем, так и ночью.

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На самой вершине

Главная достопримечательность Рас-эль-Хаймы - Хаджарские горы (в переводе с арабского - каменные). Здесь на высоте 1934 метров находится самая высокая горная вершина Эмиратов - Jebel Jais (Джебель Джейс).

Добраться до Джебель Джейс можно как на автобусе из центра Рас-эль-Хаймы, так и на такси либо личном автомобиле. Стоимость проезда на автобусе - 20 эмиратских дирхамов (509 рублей). Отправляются шаттлы как из центра города (дорога в пути составляет около 45 минут), так и от крупных отелей.

Вид на Джебель Джейс открывается шикарный, воздух чистейший. Здесь же находится самый высокий ресторан Эмиратов, где вас вкусно покормят, да и цены далеко не такие кусачие, как многие могли бы подумать. К примеру, за чашечку ароматного кофе нужно заплатить 20 дирхамов (509 рублей).

У посетителей есть возможность не только спокойно насладиться видом и попробовать местную кухню (хотя в меню представлены блюда разных стран, в том числе и европейских), но также понаблюдать за тем, как любители экстрима тестируют самый длинный в мире зиплайн - Jais Flight (протяженность - 2,83 километра). Туристы могут пронестись между горными вершинами и через глубокие ущелья на скорости до 150 км/ч. Длится полет три минуты. Те, кто отважились на такой экстрим, остаются от него в восторге. Цена вопроса - около 360 дирхамов (9213 рублей).

Для любителей украшений

Эмираты традиционно ассоциируются у всех с роскошью. В Рас-эль-Хайме есть интересное место под названием Suwaidi Pearls Farm - единственная ферма в Эмиратах, где выращивают жемчуг. Экскурсия начинается с морской прогулки на лодке вдоль мангровых зарослей.

Путь занимает около 20 минут, после чего вы причалите к деревянной платформе, где вас угостят чаем и покажут, как выглядят устрицы и жемчужины.