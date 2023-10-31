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Отельеров Турции раскритиковали за фразу «куда денутся эти русские»

Отельеров на турецких курортах раскритиковали за повышение цен в летнем сезоне 2023, а также за фразу «куда денутся эти русские». Соответствующие слова гендиректора туроператора Loti Айдына Яшаяджака Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отельеров Турции раскритиковали за фразу «куда денутся эти русские»
© Lenta.ru

По словам главы Loti, представители турбизнеса Турции понадеялись, что россияне обязательно приедут на отдых в страну, несмотря на высокую стоимость жилья. Тем не менее их ожидания не оправдались, заметил Яшаяджак.

«"Куда денутся эти русские, они обязательно приедут в Турцию" – подумали мы и подняли цены <...> В следующем сезоне важно произвести на туристов иное впечатление. Было бы намного лучше, если бы наши друзья-отельеры придерживались взвешенных и сбалансированных цен», — отметил он.

Яшаяджак подчеркнул, что недостаточно хотеть привлекать обеспеченных туристов — надо создавать уникальный турецкий люксовый турпродукт.

«Отель может быть очень хорошим, но это снова ничего не значит, если турист остается в более низком классе обслуживания во время своего пути до отеля и аэропорта», — заключил эксперт.