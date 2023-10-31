Россияне выбрали Турцию, Кубу, Китай и Оман для отдыха в бархатный сезон

Россияне стали чаще выбирать для отдыха страны Азии – в бархатный сезон спрос среди граждан РФ увеличился на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявили аналитики "МегаФона", оценив обезличенные данные абонентов в роуминге.

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"Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд – почти в 9 раз, а в Индонезию – в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва – Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российских путешественников, чем годом ранее", – говорится в сообщении.

При этом Мальдивы, по данным аналитиков, показали снижение спроса на 42%. Кроме того, спрос на отдых в странах Латинской Америки среди россиян вырос в 2,5 раза по сравнению с осенью 2022 года.

Например, в этом бархатном сезоне россияне в 18 раз чаще посещали Кубу и в 2,7 раза чаще – Венесуэлу, отмечают эксперты.

В целом с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет, однако турпоток на турецкие курорты осенью 2023 года снизился на 8%, а популярность страны пирамид выросла на 20%.

В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%). Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, а также в Катар, который этой осенью принял в 2,3 раза больше путешественников из России.

Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).