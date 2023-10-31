Россиянам стали доступны авиабилеты в Европу со скидкой

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 25 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

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Акция однодневная и будет действовать только до конца вторника, 31 октября. Отмечается, что улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут до 15 января 2024 года.

Полеты лоукостером в европейские страны со скидкой стали доступны и россиянам. Wizz Air не летает в Россию, однако у лоукостера есть множество рейсов в Европу и на Ближний Восток из Кутаиси, Еревана, Баку, Бишкека и Самарканда.

При этом купить авиабилеты пользователи российских банковских карт смогут только через агрегаторы.