Турки назвали своих главных конкурентов в отдыхе для россиян

Генеральный директор компании Loti Айдын Яшачак отметил, что Турции стоит обратить внимание на новых конкурентов на российском туристическом рынке — Мальдивы и Бали. Как пишет портал «Турпром» , эти элитные направления стали привлекательными для российских туристов, что не учли турецкие отельеры. Такое недоразумение стало одной из причин проблем для турецких отелей премиум-класса в сезоне 2023.

Яшачак подчеркнул, что в предшествующие годы считалось, что российские туристы не могут обойти Турцию стороной, поэтому были увеличены цены на проживание и услуги. Однако те, кого не учли в Турции, — это их недавние конкуренты. Например, Мальдивы не подняли цены из-за инфляции, в то время как турецкие отели повышали стоимость. Это привело не только к потере туристов, но и к утрате доверия.