Турки назвали своих главных конкурентов в отдыхе для россиян

Турки назвали своими главными конкурентами в отдыхе для россиян Бали и Мальдивы
Генеральный директор компании Loti Айдын Яшачак отметил, что Турции стоит обратить внимание на новых конкурентов на российском туристическом рынке — Мальдивы и Бали. Как пишет портал «Турпром», эти элитные направления стали привлекательными для российских туристов, что не учли турецкие отельеры. Такое недоразумение стало одной из причин проблем для турецких отелей премиум-класса в сезоне 2023.
Яшачак подчеркнул, что в предшествующие годы считалось, что российские туристы не могут обойти Турцию стороной, поэтому были увеличены цены на проживание и услуги. Однако те, кого не учли в Турции, — это их недавние конкуренты. Например, Мальдивы не подняли цены из-за инфляции, в то время как турецкие отели повышали стоимость. Это привело не только к потере туристов, но и к утрате доверия.
На сегодняшний момент, помимо Мальдив, Яшачак назвал Бали и Сейшельские острова как непредвиденные конкуренты Турции.
Напомним, что ранее аналитики пришли к выводу, что спрос на отдых в Азии в «бархатный сезон» у россиян вырос на 168%.