Вход в мечеть Айя-София с Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле сделают платным для иностранных туристов с 15 января следующего года. Об этом во вторник сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
В ведомстве уточнили, что решение связано с рекомендацией ЮНЕСКО, которая просила разработать "план управления посещениями" мечети. Теперь туристы и верующие будут попадать в Айя-Софию через разные входы, чтобы не создавать путаницу. Стоимость билета пока не определена. Для граждан Турции, приходящих в мечеть для богослужений, доступ останется бесплатным.
В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен летом того же года. Вход в мечеть сделали бесплатным для всех посетителей. Ранее туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет на кассе.