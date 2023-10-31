Вход в мечеть Айя-София с Стамбуле станет платным для иностранцев

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле сделают платным для иностранных туристов с 15 января следующего года. Об этом во вторник сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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В ведомстве уточнили, что решение связано с рекомендацией ЮНЕСКО, которая просила разработать "план управления посещениями" мечети. Теперь туристы и верующие будут попадать в Айя-Софию через разные входы, чтобы не создавать путаницу. Стоимость билета пока не определена. Для граждан Турции, приходящих в мечеть для богослужений, доступ останется бесплатным.