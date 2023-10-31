С 1 ноября амурчанам станет проще попасть в Китай

Для туристов, желающих попасть в КНР, упростили условия въезда. С 1 ноября пересечь границу с Китаем можно будет без оформления декларации о состоянии здоровья.

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Об изменениях сообщает министерство экономического развития Амурской области со ссылкой на главное таможенное управление КНР. По данным ведомства, с 1 ноября с въезжающих не будут требовать декларацию о состоянии здоровья и специальный QR-код.

За последние два месяца это уже второе смягчение условий для посещения Поднебесной. Напомним, 30 августа туристы, въезжающие в страну, могут не проходить тест на COVID-19.

Ограничения снимаются поэтапно с начала 2023 года. В конце февраля были возобновлены поездки между двумя странами через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ по визам.