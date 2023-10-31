Что посмотреть и сколько стоят новогодние туры в Малайзию

Российские туристы проявили повышенный интерес к новогодним комбинированным турам в Малайзию, предлагающим не только посещение Куала-Лумпура, но и отдых на экзотических островах, включая знаменитый Бали. По данным туроператора China Travel, спрос на подобные туры вырос на 35% по сравнению с рекордным 2019 годом. АТОР выявила самые популярные варианты на новогодние праздники в Малайзии, пишет Центральная Служба Новостей.

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Эксперты China Travel выявили ряд факторов, которые делают Малайзию привлекательным направлением для туристов. Это безвизовый доступ на 90 дней, обширная инфраструктура для пляжного отдыха, обилие природных достопримечательностей и возможности для шопинга в Куала-Лумпуре. Один из основных плюсов — удобный доступ к другим азиатским странам благодаря многочисленным рейсам из Куала-Лумпура.

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Особый интерес вызывают новогодние комбинированные туры, предоставляющие возможность изменять даты перелета на остров Лангкави из Куала-Лумпура. Один из таких туров предлагает «Остров Лангкави (9 ночей) + Куала-Лумпур (2 ночи)» с вылетом 28 декабря 2023 года, начиная с $2,761 на человека, включая авиаперелет. На острове Лангкави туристы могут насладиться экскурсиями, включая посещение гробницы Принцессы Махсури, связанной с легендарным проклятием, и насладиться его природной красотой.

Вторым по популярности оказался новогодний тур «Куала-Лумпур (3 ночи) + о. Борнео (9 ночей)» с вылетом 28 декабря и ценой от $3,088 на человека, включая авиаперелет. Этот вариант включает посещение острова Борнео, третьего по величине острова в мире, разделенного между тремя государствами — Малайзией, Бруней и Индонезией.

Среди экскурсионных мест для посещения из Куала-Лумпура, туристы могут насладиться посещением заповедника слонов Куала Ганда, а также города Путраджая и исторического города Малакка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новогодний комбинированный тур «Остров Бали (9 ночей) + Куала-Лумпур (2 ночи) ECONOM» стал выбором экономичных туристов, стремящихся исследовать Малайзию и посетить экскурсии, даже при переездах. Стоимость такого тура начинается с $2,865 на каждого участника, включая авиаперелет.