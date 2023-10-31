Что посмотреть и сколько стоят новогодние туры в Малайзию
Российские туристы проявили повышенный интерес к новогодним комбинированным турам в Малайзию, предлагающим не только посещение Куала-Лумпура, но и отдых на экзотических островах, включая знаменитый Бали. По данным туроператора China Travel, спрос на подобные туры вырос на 35% по сравнению с рекордным 2019 годом. АТОР выявила самые популярные варианты на новогодние праздники в Малайзии, пишет Центральная Служба Новостей.
Эксперты China Travel выявили ряд факторов, которые делают Малайзию привлекательным направлением для туристов. Это безвизовый доступ на 90 дней, обширная инфраструктура для пляжного отдыха, обилие природных достопримечательностей и возможности для шопинга в Куала-Лумпуре. Один из основных плюсов — удобный доступ к другим азиатским странам благодаря многочисленным рейсам из Куала-Лумпура.
Особый интерес вызывают новогодние комбинированные туры, предоставляющие возможность изменять даты перелета на остров Лангкави из Куала-Лумпура. Один из таких туров предлагает «Остров Лангкави (9 ночей) + Куала-Лумпур (2 ночи)» с вылетом 28 декабря 2023 года, начиная с $2,761 на человека, включая авиаперелет. На острове Лангкави туристы могут насладиться экскурсиями, включая посещение гробницы Принцессы Махсури, связанной с легендарным проклятием, и насладиться его природной красотой.
Вторым по популярности оказался новогодний тур «Куала-Лумпур (3 ночи) + о. Борнео (9 ночей)» с вылетом 28 декабря и ценой от $3,088 на человека, включая авиаперелет. Этот вариант включает посещение острова Борнео, третьего по величине острова в мире, разделенного между тремя государствами — Малайзией, Бруней и Индонезией.
Среди экскурсионных мест для посещения из Куала-Лумпура, туристы могут насладиться посещением заповедника слонов Куала Ганда, а также города Путраджая и исторического города Малакка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Новогодний комбинированный тур «Остров Бали (9 ночей) + Куала-Лумпур (2 ночи) ECONOM» стал выбором экономичных туристов, стремящихся исследовать Малайзию и посетить экскурсии, даже при переездах. Стоимость такого тура начинается с $2,865 на каждого участника, включая авиаперелет.
Программа этого тура включает ряд интересных экскурсий, включая посещение Kampung Kuantan Firefly Park и Обезьяньего Королевства Букит Мера, находящегося в часе езды на машине от Куала-Лумпура. Туристы также могут отправиться в природный заповедник Таман Негара, что будет интересно для любителей трекинга. Эта экскурсия включает в себя поход с гидом-натуралистом по джунглям, включая подъем на холм Холма Тересек, высотой 334 метра, а также наслаждение панорамными видами благодаря подвесной дороге протяженностью 530 метров, находящейся на высоте 40 метров от земли.