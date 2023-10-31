Для иностранных туристов на границах Казахстана внедрят QR-коды

Министерство туризма и спорта Казахстана планирует внедрить на границах страны QR-коды для иностранных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ермека Маржикпаева.

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По его словам, переходя по этим QR-кодам, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке.

Помимо этого, в следующем году разработают цифровую платформу по рейтингу регионов Казахстана, исходя из привлекательности для туристов. Критериями оценки станет наличие удобной навигации, интернета и сервисов покупки билетов в туробъекты.

Маржикпаев рассказал, что по итогам 2023 года число посетивших республику туристов достигнет 1,4 миллиона человек. В прошлом году этот показатель составил 928 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян, уехавших в Алма-Ату в 2022 году, вернулись в РФ. Из всех прибывших в 2022 году в Алма-Ату – более 100 тысяч россиян, почти половина осознанно вернулась на родину. Часть переселилась в другие страны. Осели около 50–55 тысяч человек.