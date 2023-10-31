Россиянка сравнила итальянок с русскими женщинами

Российская путешественница побывала в Италии и сравнила местных женщин с русскими. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор рассказала, что в Италии не так распространены услуги по маникюру, наращиванию ресниц и увеличению губ. По словам туристки, итальянки принимают себя такими, какие они есть.

«Этому явно стоит поучиться, уверенность в себе нужна всегда», — такой фразой описала она свои впечатления.

Также блогерша обратила внимание, что у итальянок, в том числе у пожилых дам, очень красивые волосы.

«Как они ухаживают за ними даже в старости! Здесь это, пожалуй, услуга номер один для женщин (да и для мужчин)», — добавила автор.

Она отметила самодостаточность итальянок и их стремление к независимости. По словам блогерши, в стране нет такого давления по поводу брака, как в России.

«В Италии женщины уверены, что всегда красивы и желанны, не боятся подождать», — пояснила она. Более того, местные девушки не против обеспечивать себя сами.