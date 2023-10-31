Япония разработала план по борьбе с избыточным потоком туристов
Власти Японии составили план для борьбы с избыточным турпотоком, в основном он касается транспорта.
Министерство туризма Японии опубликовало план по борьбе с избыточным потоком туристов, в котором предложило несколько мер, направленных на перенаправление турпотока и совершенствование работы транспорта.
Так, в первую очередь министерство считает необходимым укрепление транспортной инфраструктуры, увеличение парка такси и автобусов для комфортного перемещения гостей по крупным городам. Помимо этого, предлагается организовать прямые автобусные маршруты для популярных районов и повысить цены на проезд в пиковые часы, чтобы стимулировать туристов пользоваться транспортом в другое время.
Помимо этого, в министерстве обсуждают возможность перенаправить турпоток из таких популярных городов, как Токио, Осака и Киото, в менее известные районы, например, Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо. Отмечается, что в этих местах есть достопримечательности, которые отсутствуют в большинстве городов. Также министерство планирует поддержать муниципалитеты, которые возьмут на себя инициативу продвижения приключенческих программ по историческим деревням и природным зонам, об этом сообщает АТОР.