Япония разработала план по борьбе с избыточным потоком туристов

Власти Японии составили план для борьбы с избыточным турпотоком, в основном он касается транспорта.

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Министерство туризма Японии опубликовало план по борьбе с избыточным потоком туристов, в котором предложило несколько мер, направленных на перенаправление турпотока и совершенствование работы транспорта.

Так, в первую очередь министерство считает необходимым укрепление транспортной инфраструктуры, увеличение парка такси и автобусов для комфортного перемещения гостей по крупным городам. Помимо этого, предлагается организовать прямые автобусные маршруты для популярных районов и повысить цены на проезд в пиковые часы, чтобы стимулировать туристов пользоваться транспортом в другое время.