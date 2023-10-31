Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд. В чем его феномен

Амальфитанское побережье, протянувшееся на 50 километров вдоль живописных высоких скал в Италии и соединяющее десятки городов, пляжей и укромных бухт, считается одним из популярных курортов для богатых туристов и самым часто фотографируемым местом в Европе. Но снимают здесь не только природу. Местные жители могут похвастаться фотографиями американской певицы Селены Гомес, которая прямо на улице делает фреш вместе с продавцом апельсинов, или жены бывшего президента США Жаклин Кеннеди, обедавшей в уличном кафе. Здесь на каждом шагу рестораны, получившие звезду «Мишлен», отели с номерами от двух тысяч евро за ночь и знаменитости в своей естественной среде обитания. Чем небольшой итальянский курорт так полюбился богачам мира сего — разбиралась «Лента.ру».

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Ведущая морская держава

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Американский писатель Джон Стейнбек описывал Амальфитанское побережье примерно так: «Это место кажется нереальным, будто пришедшим из мечты, когда вы там, но становится маняще реальным после отъезда». Побывав там однажды, писатель не раз туда возвращался. Курорт также полюбили Жаклин Кеннеди, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и другие звезды.

Столицей побережья считается город Амальфи. Его основали римляне в IV веке и превратили в первую морскую республику, одну из крупнейших в Италии. Чаще всего сюда приплывали арабские торговцы, поэтому застройка и получилась такой тесной — дома стоят буквально друг на друге. Отпечаток арабской и византийской культур сохранился до сих пор.

Главный городок побережья — Амальфи — основали римляне еще в IV веке. Свое название он получил благодаря легенде. Амальфи — «поцелованная богом» — так звали красивую нимфу, в которую влюбился Геракл.

Изначально поселение было небольшим и небогатым, местные жители промышляли ловлей рыбы. Однако выгодное расположение на берегу Средиземного моря превратило городок в первую морскую республику.

Туда стали приплывать арабские торговцы, привозя с собой мешки и сундуки, набитые золотом, серебром, драгоценными камнями и роскошными тканями. Местные жители богатели на глазах. Одновременно с этим росло их влияние и могущество, что вызывало крайнее раздражение в Пизе и Генуе.

Возможно, Амальфи превратился бы в крупнейший морской центр, если бы не разрушительное цунами в XI веке, которое практически стерло городок с лица земли. Амальфитанцы продолжили оставаться на плаву: торговали, лучше других в регионе преподавали математику и юридические науки, создали первый морской кодекс — свод законов для всех моряков того времени — и усовершенствовали морской компас. Но былая слава и величие на тот момент остались в прошлом.

Переплетение гламура и изысканности

Впервые на Амальфи как на курортное место обратили внимание в конце XVIII — начале XIX века. В поисках уединения сюда приезжали немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гете, композитор Рихард Вагнер и британский писатель Оскар Уайльд, здесь проводили лето английская писательница Вирджиния Вульф, американский писатель Эрнест Хемингуэй и многие другие.

Все изменилось в середине ХХ века. Небольшая рыбацкая деревня в мгновение ока превратилась в главное гламурное место Италии. Все началось со знаменитого режиссера Франко Дзеффирелли. Впервые он приехал на побережье в 18-летнем возрасте и сразу влюбился в это место. Во время отдыха он познакомился с герцогиней Вильяроза. Когда через шесть лет она надумала продать свою роскошную виллу Villa Tre Ville, Дзеффирелли убедил своих богатых американских друзей купить ее. Впоследствии они завещали это поместье режиссеру.

Вилла сразу же стала местом, где днем и ночью собирался бомонд. Обычно звезды селились по соседству в отелях или на виллах с большими бассейнами, наполненными соленой водой. А на Villa Tre Vill приходили весело проводить время.

Ходили слухи, что в особняке исполнялись любые прихоти звезд, но действовал один строжайший запрет: нельзя было фотографировать происходящее, поэтому свидетельств тех шумных вечеринок не осталось

Несмотря на это, многие журналисты и фотографы летом выбивали себе командировки в Амальфи, чтобы спрятаться от римского зноя и заодно подглядеть за жизнью богатых и знаменитых.

Но больше всего местная пресса следила за скандалами, которые происходили в жизни знаменитостей, отдыхавших в Амальфи.

На вилле случались жуткие ссоры между голливудскими актерами Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном. Супруги прилетали на Амальфитанское побережье на своем частном самолете, прихватив с собой детей Элизабет от других браков, гувернанток, нескольких секретарей, парикмахеров, черепах и кошек в бриллиантовых ошейниках.

За Бертоном закрепилась слава ловеласа, усугубляло ситуацию его пристрастие к алкоголю. После очередной громкой размолвки он ходил в ювелирные магазины, чтобы искупить вину перед женой с помощью очередного дорогого бриллиантового колье.

Гостями резиденции также были Аристотель Онассис и Жаклин Кеннеди. Рассказывали, что бывшая первая леди США влюбилась в Амальфи еще во время своего первого визита на побережье в 1962 году и потом постоянно туда приезжала.

По словам Кеннеди, ей нравилось не только дружелюбие местных жителей, но также местная мода и сладости. Мороженое и пудинги на Амальфитанском побережье она называла лучшими в мире. Папарацци как-то сняли ее прогулку по побережью с итальянским дизайнером Валентино. Американка была одета в льняную одежду пастельных тонов. Впоследствии так стали одеваться и другие знаменитости, а стиль одежды прозвали амальфитанским.

На побережье появлялось все больше роскошных ресторанов, щеголяющих друг перед другом звездами «Мишлен», шикарных отелей с бассейнами, живописными видами и номерами, украшенными предметами антиквариата.

Побережье стало не только гламурным местом летнего отдыха знаменитостей, но и съемочной площадкой для многих фильмов. В 1946 году итальянский режиссер Роберто Росселлини снял в городе несколько лент, сценарий к которым написал Федерико Феллини, а главную роль в которых сыграла Анна Маньяни

Актриса настолько полюбила побережье, что по окончании съемок купила виллу с видом на море и переехала туда вместе с Росселлини. Впрочем, пара не долго наслаждалась совместным отдыхом в Амальфи. Как-то, сидя в своем любимом ресторане Hostaria di Bacco in Furore вместе с коллегами-актерами, Маньяни обнаружила у возлюбленного телеграмму от Ингрид Бергман. Между режиссером и актрисой разгорелся скандал, после которого Росселлини ушел к Бергман.

Пара тоже стала проводить летние месяцы на Амальфитанском побережье, обедая в местных ресторанах и покупая друг другу подарки в местных магазинах.

С первого взгляда гламурный курорт понравился и актрисе Софи Лорен с мужем Карло Понти. Супруги купили роскошную виллу в нескольких километрах от Амальфи. Обычно экскурсоводы показывают ее туристам, отдыхающим на яхте. Особняк видно только с моря, а узнать его можно по вертолетной площадке, рассказывает россиянка Екатерина, недавно приехавшая из Амальфи.

«Вилла Софи Лорен расположена на мысе. Дом не громоздкий, не вычурный, внешне выглядит довольно скромно, но при этом очень красивый и элегантный. У актрисы есть специальный спуск на индивидуальный пирс с лестницей в море», — пояснила россиянка.

В поместье Лорен и Понти режиссер Роман Полански снимал фильм «Что?», в котором одну из главных ролей сыграл Марчелло Мастроянни. При этом поселилась съемочная группа в роскошном отеле Il San Pietro di Positano. В этой гостинице до сих пор вспоминают, как с ними ссорился итальянский актер, требуя заселить его вместе с его возлюбленной Катрин Денев на три месяца в лучший номер отеля. Сделать это было сложно — гостиница была под завязку забита туристами, заранее забронировавшими номера. Однако персоналу как-то удалось пойти навстречу актеру и найти для пары идеальное место.

Место, где началась «Бранджелина»

Звезды, приезжающие сейчас, предпочитают селиться в эксклюзивном отеле Santa Caterina с видом на лазурное море, разместившемся среди отвесных скал и лимонных рощ. Это место, привлекающее богатых и знаменитых гостей, называют переплетением гламура и изысканности Старого света.

«Вход в вестибюль немного напоминает вход в уютный бабушкин дом, наполненный антиквариатом XIX века, керамической плиткой с ручной росписью и цветами в горшках», — описывает это место журнал Architectural Digest.

Здание было построено Джузеппе Гамбарделла еще в 1880 году. Через 24 года появились первые шесть комнат для гостей. Со временем их становилось все больше. Сейчас в отеле 53 номера с балконами, построенные на краю утеса в старинном особняке, и 14 номеров люкс — на виллах с гидромассажными ваннами.

Все комнаты оформлены в классическом средиземноморском стиле. Дорогая антикварная мебель XIX века, майолика от Vietri, расписанная вручную керамическая плитка и отличное расположение превратили этот отель в идеальное место для любителей роскоши.

Отель на протяжении четырех поколений принадлежит семье Гамбарделла. По их словам, главный секрет успеха — к каждому гостю они относятся как к члену семьи, поэтому многие знаменитости возвращаются сюда как домой

Самым романтическим местом считается шале «Ромео и Джульетта», которое находится на краю скалы. С террасы верхнего этажа, где расположено джакузи, открывается фантастический вид на побережье. На пляж, к бассейну с морской водой, которую подогревают с мая по октябрь, и спа-процедурам гости спускаются в стеклянном лифте.

В этом номере проводила свой медовый месяц Ким Кардашьян со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом.

Не уступает вилле и двухуровневый номер люкс Follia Amalfitana («Амальфитанское безумие»), в котором есть огромная кровать в форме сердца, большая терраса и отдельная гостиная.

В Santa Caterina началась любовная история «Бранджелины» — романа Анджелины Джоли и Брэда Питта во время съемок в Италии фильма «Мистер и Миссис Смит».

Владелица отеля Джузеппина Гамбарделла-Камера в одном из интервью рассказала, что чаще других знаменитостей в отель приезжает Мерил Стрип. Она не раз говорила, что счастье представляет так: «Найти время на то, чтобы помыть голову, заняться шопингом и хотя бы неделю провести с детьми в Амальфи».

€ 3,3 тысячи в сутки стоит вилла «Ромео и Джульетта», в которой после свадьбы останавливались Ким Кардашьян и баскетболист Крис Хамфрис

«В 2011 году, когда здесь отдыхали Крис Хамфрис и Ким Кардашьян, самый дорогой номер в отеле стоил 3,3 тысячи долларов. Сейчас самый дешевый начинается от четырех тысяч евро», — рассказала россиянка Екатерина.

Что посмотреть в городе Амальфи. Знакомство с Амальфи обычно советуют начинать с осмотра площади у ступеней кафедрального собора Святого Андрея, построенного в норманно-византийском стиле. Считается, что там хранятся мощи Андрея Первозванного — покровителя этого города. В городе находится самый длинный проход — Суппортико Руа. Амальфи построен на скале и, чтобы быстрее по нему перемещаться, местные жители высекли между домами узкие проходы. Впрочем, местных жителей тут не так много — здесь обычно принято сдавать или продавать свои квартиры европейцам или американцам и уезжать безбедно жить в другие, менее раскрученные города рядом на побережье.

Отмечены мишленовской звездой

В отеле Santa Caterina находятся два самых шикарных ресторана Амальфи — Al Mare и Il Glicine. Ими руководит известный шеф-повар Джузеппе Станционе. Благодаря ему Il Glicine в 2020 году получил первую звезду «Мишлен».

Ресторан Al Mare идеально подходит для непринужденных обедов и ужинов на свежем воздухе. На просторной террасе гости едят свежие морепродукты, пиццу, брускетты и салаты, наслаждаясь видом на море.

А вот Il Glicine уместен для более торжественных мероприятий. В меню — блюда средиземноморской кухни с использованием местных продуктов. Главным из них считается паста в форме риса с камчатским крабом, сбрызнутым оливковым маслом и с добавлением перца чили, а также лимонный десерт Сфусато Амальфитано с мятным сорбетом.

При этом в ресторане много безглютеновых и веганских блюд. К тому же в заведении — одна из лучших винных карт на побережье: роскошные популярные во всем мире бренды и хорошие местные варианты. За вкусными напитками и коктейлями богатые туристы также отправляются в бары La Terrazza и Il Grottino.

€100. С этой суммы начинается стоимость блюд в ресторанах Амальфи

Фуры с цветами из Голландии

Посмотрев Амальфи, туристы обычно едут в Равелло — город музыки, где проводится самый старинный музыкальный фестиваль в Италии. Сюда за вдохновением приезжают писатели, музыканты и художники со всего мира. На машине в город можно добраться всего за полчаса.

Главными достопримечательностями считаются два роскошных особняка: Вилла Руфоло и Вилла Чимброне. Виллу Руфоло в XIII веке построила семья аристократов. Впоследствии дом так и принадлежал знаменитой династии Руфоло. Как вспоминал композитор Рихард Вагнер, здесь он черпал идеи для многих своих произведений. Теперь в его честь ежегодно проводят симфонические концерты.

Останавливаться обеспеченные путешественники обычно предпочитают в отеле Palazzo Avino, построенном в XII веке. В особняке всего 33 номера и 10 люксов, многие из которых выходят на море. Номер здесь стоит от 1,9 тысячи евро. При отеле есть ресторан Rossellini's, удостоенный звезды «Мишлен», и частный пляжный клуб, расположенный в 15 минутах ходьбы.

Одним из самых новых дорогих отелей на побережье считается Monastero Santa Rosa, отрытый в 2012 году. Он расположен в отреставрированном монастыре XVII века. В нем всего 20 номеров, спа-центр, сады на террасе и ресторан Il Refettorio, недавно получивший звезду «Мишлен»

Самый роскошный номер — Citrus Suite — площадью 246 квадратных метров, в котором есть гостиная, спальня, ванная комната и собственная терраса, оформленная в темно-синих и песочно-бежевых тонах. Стоит такой номер от 2,5 тысячи евро в сутки.

А самым дорогим отелем прослыл Belmond Hotel Caruso в Равелло, построенный в XI веке. В нем обычно останавливается Дженнифер Энистон. Ее любимый номер люкс стоит 6,5 тысячи евро в сутки.

В отелях Равелло любят селиться бизнесмены. «В одном из них, который расположен в горах, один российский олигарх решил закатить свадьбу. Сделал он это с большим размахом, спустив на торжество большое количество денег. В итоге по узкой серпантинной дороге ему на свадебную церемонию привезли несколько фур с тюльпанами прямо из Голландии», — рассказывает Екатерина.

Сюда теноров доставляют на яхте

Из Амальфи туристы также ездят в соседний городок Позитано. По легенде, бог Посейдон выбрал небольшой скалистый уголок на берегу Тирренского моря и в знак любви к прекрасной нимфе Пазитее основал этот город. Весь его склон усыпан разноцветными виллами, которые еще в первом веке начали строить богатые римляне, а сейчас сюда приезжают отдыхать современные богачи и знаменитости.

Этот маленький городок считается одним из самых популярных, дорогих и роскошных на побережье. Однако попасть сюда не так просто, особенно летом. В город устремляются сотни машин и вырастают 10-километровые пробки. К тому же центр Позитано закрыт для машин и при въезде в город все парковки забиты под завязку.

Чтобы не беспокоиться о пробках и парковках, богатые туристы обычно отправляются в город на яхтах. При необходимости специальное водное такси доставляет на судно все необходимое с берега. Многие заказывают блюда в ведущих ресторанах Позитано, доставляют барменов или теноров на яхты. За доставку еды и продуктов платят от 150 евро, аренда тенора для VIP-оперы стоит от 500 евро.

Интерьер внесен в книги по истории дизайна

Знаменитости и другие богатые туристы также любят ездить в небольшой старинный городок Сорренто, разместившийся на обрыве 50-метровых скал. По легенде, именно в этих водах Неаполитанского залива обитали сирены, зазывавшие пением моряков в свое царство. Теперь эти места магнитом притягивают к себе творческую элиту и европейских аристократов.

Считается, что в городе идеальные условия для жизни богачей. Там множество шикарных отелей, сложно найти гостиницу ниже пятизвездочной. При этом есть отели «пять звезд L» (люкс). Например, Grand Hotel Excelsior Vittoria, открытый в 1834 году

Со дня ее основания и до сих пор гостиницей владеет семья Фьорентино. Местоположение отеля идеально подходит для осмотра всех имеющихся в округе достопримечательностей на юге Италии: Помпей, Неаполя, Везувия, островов Искья и Капри.

В этом отеле из 92 номеров нет ни одного одинакового, все комнаты спроектированы по-разному. В комнатах чувствуется роскошь в деталях: практически все предметы интерьера — антиквариат: винтажные гобелены ручной работы, мраморные столики с позолоченной лепниной.

Антикварные стулья в лобби, полностью сохранившие свой первоначальный вид, внесены в книги по истории дизайна, а терраса украшена мраморными древнеримскими бюстами. С высокого утеса, где расположен отель, открывается потрясающий вид на Неаполитанский залив и вулкан Везувий.

Особой популярностью у богатых туристов пользуются номера Caruso Suite с большой террасой и видом на море, где каждое лето останавливался знаменитый тенор Энрико Карузо со своей семьей, а также Margaret Suite — один из двух апартаментов, названных в честь принцессы Маргариты — сестры Елизаветы II. Он оформлен в викторианском стиле и обставлен мебелью XIX века, в этом номере любят останавливаться члены королевских семей. Главная виндзорская тусовщица любила приезжать летом на Амальфитанское побережье, закатывая шумные вечеринки до четырех часов утра.

Сам отель не раз появлялся в сериалах и фильмах, тут любили гостить знаменитости: Пирс Броснан, Рихард Вагнер, Лучано Паваротти и другие. По правилам отеля, постояльцы обедают за одним столом с владелицей отеля и ее семьей, живущей рядом с отелем, а шеф-повар лично готовит для посетителей выловленную ими в заливе рыбу и дает уроки приготовления разных блюд. Сутки в гостинице обойдутся в 2,6 тысячи евро.

Символ города Сорренто. В городе повсюду растут лимоны. Этими цитрусовыми засажено все Амальфитанское побережье, из них делают сладости, алкоголь, духи, мыло, добавляют в пиццу и пасту. А в Сорренто лимон — еще и символ города.

Как добраться на побережье

Обычно туристы прилетают в Неаполь, а потом оттуда едут на Амальфитанское побережье. Многие добираются на шикарных автомобилях, яхтах или вертолетах. Аренда яхты на пару дней стоит в пределах 10 тысяч евро. Аренда вертолета на два часа — от четырех тысяч евро.

На вертолете богатые туристы также добираются на живописные острова Ли Галли. По легенде, здесь жили две русалки, топившие корабли моряков. За это Нептун наказал их, превратив в скалистые острова

Также знаменитости летают на остров Искья. Это легендарный курорт, известный своими песчаными пляжами, залитыми солнцем, цитрусовыми и оливковыми рощами, а также термальными источниками, в воде которых находится множество полезных веществ: минеральные соли, бикарбонаты, сульфаты и прочее. Всего на острове известно более 300 источников.

Условно их можно разделить на две группы: термоминеральные — теплые источники с температурой воды не выше 40 градусов и гипертермальные источники, в которых температура воды поднимается до 80 градусов. Туристы приезжают на Искью, чтобы поправить здоровье: лечить ревматизм, избавиться от стресса и даже замедлить старение.

Самый популярный термальный парк на острове — «Сады Посейдона», вход в который стоит 32 евро. Помимо различных СПА-процедур, здесь можно насладиться кухней в средиземноморских ресторанах и пройтись по бутикам.

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Более бюджетные туристы также могут отдохнуть на побережье. Ночь в трехзвездочном отеле стоит в пределах 140-200 евро. Российская туристка Екатерина рекомендует во время путешествия по Амальфитанскому побережью останавливаться в Минори — небольшом городке, расположенном в десяти минутах езды от Амальфи.

«По сравнению с Амальфи там прекрасное соотношение цены и качества. К тому же это тоже очень красивый городок, с прекрасными ресторанами, нормальными ценами. В сентябре я снимала номер B&B на двоих с очень хорошими гостеприимными хозяевами, с террасой с великолепными видами за 100 евро в сутки. Там очень чистое море, идеальный пляж. Нормально поесть в ресторане можно на 45-50 евро», — рассказала путешественница.

При этом заведения наверху дешевле и лучше, чем те, что расположены прямо у моря.

Главный челлендж — добраться на курорт из России. Самый дешевый билет из Москвы в Неаполь и обратно с двумя пересадками и сменой аэропорта обойдется в 65 тысяч рублей, с одной пересадкой — в 130 тысяч рублей. В обоих случаях в пути придется провести полтора дня.