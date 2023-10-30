Туристов в Египте не заселяют в забронированные отели

Туристам, прилетевшим на отдых из Москвы в Хургаду 28 октября, гид сообщил, что забронированный ими Long Beach Resort 4* предоставить не смогут, их отвезли в Pharaon Azur Resort 5*. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент. «Клиенты недовольны, поскольку выбирали отель для отдыха на школьных каникулах по своим параметрам».

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Подобный сигнал редакция получила и от другого представителя розницы. Его туристы приехали из Санкт-Петербурга. По его словам, клиенты бронировали Stella Makadi Resort 5* и Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5*. Но вместо оплаченных отелей туристов разместили в том же Pharaon Azur.

О случаях переселения туристов в другие гостиницы турагенты сообщают в профильных группах по Египту.

«В последние дни действительно были выявлены ситуации с овербукингом сразу в нескольких отелях Хургады», – подтвердили «Крыше ТурДома» в туроператоре TEZ TOUR.

В компании уточнили, что для урегулирования сложившейся ситуации с туристами в индивидуальном порядке работают гиды. В частности, семья, изначально бронировавшая Long Beach Resort, уже заселилась в заказанный отель.

Юристы напоминают, что если туристов не устраивает предложенная альтернатива, они могут провести переговоры с туроператором или турагентом о предоставлении более подходящего для них варианта. Если результат будет отрицательным, они могут остаться в отеле, а по приезде обращаться с претензией, подтвердив свои требования документально.

Другой вариант: туристы могут самостоятельно организовать свой отдых, забронировав отель за свой счет.