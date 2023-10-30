Побывавшая в Греции туристка пожаловалась на излишнее внимание мужчин

Посетившая 25 стран иностранная туристка побывала в Афинах и призналась, что не чувствовала себя в этом городе в безопасности. Об этом она рассказала в интервью британскому таблоиду Daily Mail (DM).

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«Когда я шла по улице и разговаривала по телефону с мамой, я чувствовала, что привлекаю нежелательное внимание со стороны мужчин», — пожаловалась 25-летняя Эмма Маскелл (Emma Maskell).

Путешественница добавила, что местные жители ее освистывали. Помимо этого, Маскелл удивилась, что днем на улицах столицы Греции встречались люди, употреблявшие наркотики.

Туристка в беседе с журналистами издания подчеркнула, что она даже попыталась переехать в другой район, но там, по ее словам, все было все точно так же.