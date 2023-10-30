Оформление визы в Германию превратилось в хождение по мукам

СМИ облетели сообщения о том, что российский футболист, полузащитник ЦСКА Максим Мухин не смог отправиться на срочное лечение травмы в Германию из-за сложностей с получением визы. 30 октября редакция TourDom.ru выяснила актуальную ситуацию с оформлением шенгенских виз через официальный визовый центр Германии в Москве visametric.com. Реально ли получить разрешение на въезд рядовому туристу, если даже у спортсменов национальных клубов возникают проблемы?

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Сложности начались еще на этапе онлайн-записи на подачу документов. Свободных окон не оказалось вплоть до 31 декабря – самой дальней даты, на которую пока открыта запись. В кол-центре visametric.com посоветовали периодически заходить на сайт и «ловить удачу», вакантное время для посещения визового центра может появиться только если кто-то из ранее записавшихся отменит свой визит. Информацией об освободившихся слотах «отказники» иногда делятся в тематической ветке на форуме Винского. Там же рассказывают и о непростом личном опыте записи в визовый центр. Вот характерный пример: «Записался 8 мая, дату приема сообщили в начале августа – на конец того же месяца». То есть только чтобы попасть в ВЦ, человеку пришлось ждать более 3 месяцев.

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Но самый трудный квест – исхитриться собрать документы на визу. Консульство теперь принимает только медицинские страховки, выданные компаниями стран ЕС. Как выяснил TourDom.ru, оформить их можно на сайтах посредников, но оплачивать придется картой иностранного банка, не у многих наших туристов они есть.

А главная сложность – финансовая гарантия поездки. Нужна выписка о средствах на счете «в поддающемся проверке банке, действующем в странах – членах ЕС». Без статуса резидента в Европе счет не открыть. Правда, как пояснили в кол-центре visametric.com, подойдет и банк какой-либо из стран СНГ, однако надо еще предоставить справку, что он не под санкциями ЕС.