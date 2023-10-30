Российский турист застрял на вершине водопада во Вьетнаме

Во Вьетнаме российский турист застрял на вершине водопада. Сообщается, что он забрался на десятиметровый водопад и не смог спуститься вниз, на полпути ему пришлось схватиться за скалу. Местные жители обратились к властям, которые вызвали экстренные службы. Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами.