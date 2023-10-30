Российский турист застрял на вершине водопада во Вьетнаме
Во Вьетнаме спасли российского туриста, который застрял на вершине водопада. Спасателям пришлось преодолеть более километра лесных дорог.
Во Вьетнаме российский турист застрял на вершине водопада. Сообщается, что он забрался на десятиметровый водопад и не смог спуститься вниз, на полпути ему пришлось схватиться за скалу. Местные жители обратились к властям, которые вызвали экстренные службы. Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами.
Для спасения мужчины использовали веревки, защитное снаряжение и ремни безопасности. Как сообщает Lenta.ru, спасательная операция заняла около 30 минут. Состояние мужчины в настоящий момент не уточняется.