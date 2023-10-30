Стали известны самые нестандартные туры 2023 года

Отчет АТОР о самых захватывающих и необычных путешествиях, которые стали реальностью с начала этого года, поднимает завесу над бескрайней фантазией туристов. Опытные туроператоры продолжают удивлять и впечатлять своих клиентов, пишет Центральная Служба Новостей.

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В этом году, специалисты туроператора PAC Group предложили уникальные туры по Африке. Одним из ярких примеров было путешествие группы москвичей по африканской реке Замбези. Тур, получивший название «Сердце Африки: магическое приключение через шедевры континента», позволил участникам исследовать Кейптаун, мыс Доброй Надежды, водопад Виктория, Найроби, национальный парк Масаи Мара, а также насладиться круизом по реке Замбези и посетить озеро Найваша. В течение путешествия они также испытали полет на воздушном шаре, отправились в сафари и даже проживали в известном отеле Giraffe Manor 5*, где жирафы Ротшильда свободно гуляют по территории.

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PAC Group также отправил группу из Санкт-Петербурга в Мексику, где туристы исследовали Мехико-Сити, с его разнообразными районами и архитектурой.

Москвичи присоединились к туру «По следам дикой природы: экскурсии по национальным паркам США», который включал посещение Гранд Каньона, полет на туристическом самолете над Страной Каньонов, прогулку по тропе индейцев Навахо, а также медвежье сафари.

PAC Group также предложил тур в Европу, «Путешествие по Стране Басков», который обошелся четырем туристам в 17 миллионов рублей. Путешествие такого масштаба планировалось несколько лет, ожидая открытия границ и снятия «ковидных» ограничений.

Компания Space Travel приготовила необычный тур в Турцию, начав с пребывания в роскошном отеле Lujo Bodrum 5* на Эгейском побережье и продолжив 14 ночами на яхте по Средиземному морю. Туристы также посетили концерт Робби Уильямса и отправились в спортивное приключение в открытом море.

Туристы Coral Travel удивили ценой тура, включая 25 ночей в роскошном отеле MAXX Royal Kemer 5* в Анталии за 16,8 миллионов рублей.