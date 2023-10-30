Эксперт рассказал о популярных турах на новогодние праздники

Эксперт Морозов рассказал о популярных турах на новогодние праздники
В преддверии новогодних праздников у москвичей вырос спрос на туры в Арабские Эмираты, Таиланд, на Гоа и Шри-Ланку. Об этом рассказал международный предприниматель, путешественник Игорь Морозов.
Морозов отметил, что многие люди стараются бронировать туры заранее, так как это помогает сэкономить средства.
"Раннее бронирование позволяет экономить примерно 30-40 процентов пакетного тура", — уточнил он.
По словам эксперта, в этом году подорожали туры по Золотому кольцу. Это связано с ростом стоимости транспортных услуг, экскурсионного обслуживания, а в отдельных музеях — входных билетов. Цены выросли примерно на 15-20 процентов. При этом спрос на туры по Золотому кольцу и Подмосковью не снижается.
Морозов также уточнил, что стоимость перелета в салоне эконом-класса тоже выросла, передает РИАМО.
В свою очередь генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов рассказал, куда поехать на ноябрьские праздники. Эксперт посоветовал посетить Байкал, Алтай, Карелию и Дагестан, передает «360».
Туры из России в Египет подешевели на 28 процентов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, спрос на путевки с 11 по 17 октября упал на четыре процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, безопасно ли сейчас лететь в Египет отдыхать.