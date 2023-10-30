В каких странах чаще всего калечатся туристы из России

Существует миф, что Турция – самая травмоопасная страна для российских туристов, однако она не входит даже в топ-3 по числу обращений за медпомощью за границей.

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Компания «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» составила список стран, где российские путешественники чаще всего обращаются к врачам.

В компании объясняют, что важно считать не количество случаев обращения, а их частоту. В Турцию едет много жителей России, поэтому и количество обращений там больше.

Чтобы выяснить, какая страна самая опасная, нужно рассчитать, сколько человек из каждых 100 обратились за помощью.

Компания взяла статистику с мая по сентябрь 2023 года. Оказалось, что на первом месте в списке травмоопасных стран оказался Таиланд, где зафиксировали частоту обращений 5,2 %. Из этого следует, что из каждой сотни прибывших туристов хотя бы 5 обратились ко врачу за медпомощью и за ее оплатой страховой компанией.

Оказалось, что Таиланд уже не первый год находится на вершине списка. И этому способствуют несколько факторов.

«Первый – это влажный тропический климат в Таиланде, который приводит к существенным перепадам температуры воздуха и вызывает проблемы с акклиматизацией», – рассказывает директор Филиала компании Юлия Алчеева.

Вторым фактором являются опасные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры и другой двухколесный транспорт.

Второе место в списке занимают Объединенные Арабские Эмираты, где частота обращений за медпомощью составляет 3,4%. В большинстве случаев это случается из-за жары, передает atorus.ru.