Традиционный район выращивания чая в Китае чтит историю и смотрит в будущее

Около границы Китая и Мьянмы почти шесть месяцев в году горы окутаны морем облаков, поэтому поездка по зигзагообразной дороге напоминает путешествие в страну чудес и обычно ассоциируется со сказками. Традиционные тотемы народности булан в форме чайных листьев стоят на страже на крышах вдоль дороги. Это центральная часть старых чайных лесов горы Цзинмай в автономном округе Ланьцан Лаху, Пуэр, провинция Юньнань.

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Пуэр считается родиной всемирно известного одноименного чая. Некоторые центры выращивания чая в регионе обладают большим объемом производства, и это более популярные бренды, окутанные наследием, связанным с историей знаменитого торгового маршрута, известного как "Древняя чайная конная дорога". Учитывая это, Цзинмай, возможно, не выглядит очевидным кандидатом в качестве места, куда первым делом поедут ценители в поисках этого уникального чая. Тем не менее, будучи отрезанной реками, эта горная местность стала пристанищем для древней техники посадки чайных деревьев под пологом леса, известной как метод "подлесья", который фильтрует солнечный свет, обеспечивая при этом влажность. Изысканное место во многих отношениях.

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Нань Кан, бывший глава деревенского комитета деревни Манцзин, теперь предпочитает называть себя "повествователь горы Цзинмай". Управляя кредитным союзом для более чем 40 семей, производящих чай и принадлежащих к различным народностям, он теперь хочет превратить Цзинмай в известный бренд в чайном королевстве. "По сравнению с современными плантациями мы наверняка будем производить меньше чая в древнем лесу", - говорит 61-летний мужчина. "Но мы должны уважать наши традиции и веру. Птицы поедают насекомых, чтобы защитить чай, а опавшие листья с навесов служат удобрением", - объясняет он. "Все усиливает одно, но и контролирует другое. Таков путь природы".

Все члены его профсоюза клянутся продавать только высококачественный чай местного производства. Современные контрольно-пропускные пункты на подъездах к горе Цзинмай пытаются предотвратить попадание сюда чая из других мест. Сейчас эта чайная гора, ставшая хранилищем проверенных временем традиций коренных этносов, привлекает внимание всего мира. 17 сентября культурный ландшафт старых чайных лесов горы Цзинмай в Пуэре был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, став 57-м объектом Китая в этом списке.

Как отмечает комитет, культурный ландшафт представляет собой исключительное свидетельство традиций выращивания чая методом "подлесья". Это позволило разработать взаимодополняющее пространственное распределение различных видов землепользования, создав экосистемы и микроклимат, которые способствуют как выращиванию лесов, так и благополучию местных сообществ. Целостность объекта основана на сохранении социальных связей и экологической взаимозависимости между климатом, топографическими особенностями и культурными обычаями народов, населяющих горы.

По оценкам, более 1 миллиона старых чайных деревьев растут в центральной зоне этого объекта Всемирного наследия площадью примерно 72 квадратных километра, которая включает девять традиционных деревень, жители которых в основном принадлежат к народностям булан и дай.

В книге, опубликованной в 864 году во времена династии Тан (618-907), говорится, что чай Пуэр активно выращивался в этом регионе. Однако есть основания предполагать, что история чайных плантаций может быть еще более древней, учитывая тот факт, что самое старое известное в мире живое чайное дерево, возраст которого превышает 3200 лет, было обнаружено в уезде Фэнцин, Линьцан, примерно в 300 км от горы Цзинмай. Между X и XIV веками на гору пришли предки жителей этногрупп булан и дай.

В течение последних 12 лет Чэнь Яохуа, директор Исследовательского центра всемирного наследия Пекинского университета, руководил программами экологических исследований на горе Цзинмай и отвечал за тендерную документацию для всемирного наследия. Согласно его исследованиям, около 10 процентов чайных деревьев на горе имеют возраст не менее 100 лет, а возраст самых старых - более 300 лет. Он объясняет, что Цинхай-Тибетское нагорье и горы Хэндуань блокируют холодный воздух с севера и увеличивают количество осадков, позволяя чайным растениям пережить многие более холодные периоды на современном юго-западе Китая, откуда началось выращивание чая.

"Традиционные методы чаеводства можно увидеть и в других местах, не только на горе Цзинмай, - говорит Чэнь. - Однако там подобные ландшафты обычно фрагментированы, представлены не на таких больших площадях и не в такой сохранности. Деревни для большего удобства жителей часто располагаются вдали от леса. Поэтому, когда я впервые приехал сюда в 2011 году, это было похоже на чудо".

В последние десятилетия на волне урбанизации большинство центров выращивания чая перешли к стандартизированным плантациям на плоскогорьях. Несмотря на более высокий урожай, Чэнь отмечает, что они часто уязвимы к чайным заболеваниям. Тем не менее жители горы Цзинмай, используя опыт и знания, накопленные поколениями, предотвращают эту беду. Например, на горе Цзинмай есть три защитные перегородки, разделяющие чайные поля. Исторически здесь было запрещено выращивать чайные растения. Когда болезнь вспыхивает на одном поле, люди могут создать карантинную зону, чтобы минимизировать потери.

Среди прочего здесь выращивают османтус и камфорные деревья, которые не только отпугивают насекомых, но и создают особые ароматы чая.

"Мы поем в одной из наших древних баллад: все происходит из чая, - говорит Су Говэнь, 80-летний старейшина группы булан из деревни Манцзин. - Наши предки обменивали чай на одежду и инструменты и использовали его как лекарство для спасения жизней. Для большинства людей чай - полезный напиток. Но для нас, живущих на горе Цзинмай, это и связь с прошлым и духовные скрепы".

Чай стал не только объектом поклонения, но и ключевой экономической поддержкой. По словам Ху Цзяньжуна, заместителя мэра Пуэра, в 2010 году килограмм чая, выращенного в древнем лесу горы Цзинмай, продавался примерно за 500 юаней (около 6,9 тысячи рублей). Популярность этого чая возросла после заявки на включение в список Всемирного наследия. На сайте один килограмм сейчас продается примерно за 1200 юаней (16,5 тысячи рублей), а годовой чистый доход на душу населения вырос до 20 300 юаней (320,2 тысячи рублей) в конце прошлого года. Правительство также потратило около 87 миллионов юаней на ремонт старых домов и улучшение инфраструктуры в регионе, чтобы подготовиться к статусу объекта Всемирного наследия.

Дом Айкана в Вэнцзи, поселении, примыкающем к деревне Манцзин, получает выгоду от этой программы. Окончив Китайский университет Миньцзу по специальности информатика, он получил возможность поменять привычный образ жизни на большой город и покинуть свой родной дом. Однако вернулся сюда в 2018 году, чтобы открыть кафе в Вэнцзи.