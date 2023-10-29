Россиянин побывал в КНДР и рассказал о местных детях

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и рассказал, что местные дети с большим пиететом относятся к лидеру страны Ким Чен Ыну. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, верхом счастья для ребенка в КНДР является фотография с главой республики, который, как говорят, очень любит детей и в свой день рождения дарит им конфеты.

«Люди в этой стране с детства воспитываются в парадигме культа личности, так что они на самом деле визжат от восторга при виде него», — такой фразой описал юных жителей Северной Кореи путешественник.

Кроме того, как отметил блогер, дети в провинции сильно отличаются от столичных. Он пояснил, что они не участвуют в парадах и с пеленок учатся работать на земле.

«Ведь всю свою дальнейшую жизнь они проведут копая, пропалывая, перепахивая и возделывая сельскохозяйственные культуры. Иначе в селе не выжить — продуктовая выдача вместо зарплаты у них зависит от урожайности и выполнения плана в предыдущем году», — поделился россиянин.