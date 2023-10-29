Россиянам советуют обратить внимание на отдых в Саудовской Аравии

ОАЭ всегда были популярным местом для отдыха российских туристов. Но сейчас туроператоры предлагают обратить внимание на другие страны. Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия - это направления, которые стоит рассмотреть. Они имеют похожую атмосферу, климат и архитектуру, а также прекрасные курорты.

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Каждая из этих стран имеет свои особенности. Катар впечатляет своим отличным сервисом и развитой инфраструктурой. Оман предлагает возможность отдохнуть вдали от шумных городов и высотных зданий. Бахрейн сочетает в себе европейскую свободу и национальный колорит.