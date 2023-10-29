Отдых в Абхазии в ноябре: куда сходить, что посмотреть, температура моря

От вдохновляющих природных красот до удивительных архитектурных объектов.

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Для путешествия в Абхазию россиянам не нужны визы или загранпаспорт – достаточно обычного. Тем, кто планирует автопутешествие (а оно позволит увидеть максимум достопримечательностей за раз) лучше отказаться от личного транспорта с российскими номерами и взять авто напрокат после пересечения границы. Или сразу арендовать машину с местным водителем: в этом случае красота Абхазии почти наверняка будет дополнена отличным рассказом с неподдельным интересом к родной стране.

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Озеро Рица

Высокогорная Рица – одна из жемчужин Абхазии, которую никак нельзя проигнорировать в путешествии по стране. Расположенная в национальном парке, она окружена такими же легендарными локациями. Так, поднимаясь в горы, путешественники сначала попадают на Голубое озеро, почти недвижимое в окружении высоких скал. Затем – к водопадам Девичьи и Мужские слёзы, где обычно загадывают желание. И, наконец, встречаются с самой Рицей, к которой спускаются крутые горные склоны. Обязательная часть путешествия – прогулка по озеру на глиссере. Не обязательная, но очень желательная – обед или ужин с шашлыком, местными напитками и прекрасным видом на Рицу.

Те же, кто ищет более камерной обстановки, могут подняться выше, к озеру Малая Рица, пройдя около 5 км по заросшему пихтовому лесу. «Младшая сестра» заметно уступает «старшей» в размерах, зато гарантирует тишину, чистоту и погружение в первозданную природу.

Сухум

Абхазская столица привлекательна прежде всего тем, что даёт возможность погрузиться в историю этих мест. В городе находится крупнейший в республике музей, где экспонируются как древние артефакты, поднятые со дна Сухумской бухты, так и более современные предметы быта и искусства, иллюстрирующие непростую историю страны. А ещё Сухум – лучшее место для гастрономического знакомства с абхазской кухней. Цены здесь ниже, чем на курортах, а выбор блюд и заведений вполне сопоставим.

Белые скалы и Хашупсе

Буквально в получасе езды от побережья воды реки Хашупсе промыли в крутых известняковых скалах узкий глубокий каньон. Хашупсинский каньон – место фантастической красоты: в солнечную погоду вода в нём приобретает нежно-голубой оттенок, оттеняемый белым камнем и изумрудным южным лесом. А когда дождь поднимает на поверхность тяжёлую известняковую взвесь, вода окрашивается в цвет слоновой кости.

Спуститься к Хашупсе можно только на квадроциклах – и это отдельная часть путешествия, немного опасная и очень динамичная. А вот по самому каньону лучше всего ходить на сапах, размеренно фиксируя в памяти умопомрачительные виды. Продолжить сап-прогулку можно у Белых скал в поселке Цандрипш. В сезон это место поможет уединиться вдали от отдыхающих, а в межсезонье, если повезёт, порадует спокойным морем и природными контрастами белоснежных скал, спокойной синей воды и грозовых облаков.

Государственные дачи

В советские годы Абхазия стала центром притяжения отдыхающих со всего Союза. Её рекреационный потенциал ценили не только рядовые трудящиеся, но и партийная верхушка, застроившая самые привлекательные уголки страны государственными дачами. Только сталинских резиденций насчитывается не менее пяти: в Новом Афоне, на Холодной речке, в Мюссера и Сухумском дендропарке.

Самая же известная дача Сталина находится на северном берегу озера Рица и отличается аскетичностью, которую никак не ожидаешь обнаружить в резиденции подобного уровня. Генсек не любил роскошь, но отдавал предпочтение качественным натуральным материалам – преимущественно ценным породам дерева. Главное же достоинство дачи – окружающая природа и чистый горный воздух, качество которого ежедневно замерял личный врач Сталина. На этой даче генсек побывал всего пять раз, но, в отличие от других своих резиденций, не принимал здесь посетителей, а только отдыхал. Впоследствии по соседству служебную дачу построит и Хрущёв. А Брежнев объединит оба объекта проходной галереей.

Новый Афон

Новый Афон – центр культурной и духовной жизни республики. Расположенный здесь Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь хранит частицу Древа Животворящего Креста Господня, одну из самых больших среди ныне сохранившихся. Построен монастырь был в рекордные сроки – всего за 12 лет, а в его создании принимал участие император Александр III. Территория монастыря красива и облагорожена, а от стен обители открывается великолепная панорама Чёрного моря. Архитектура Новоафонского монастыря в сочетании с окружающими пейзажами создаёт картину, которая остаётся в памяти ещё долго после возращения из Абхазии.

Однако монастырь – не единственная достопримечательность Нового Афона; не менее знаменита уникальная Новоафонская пещера в подземельях Иверской горы, возраст которой насчитывает несколько миллионов лет. «Пещерный город» занимает 11 залов, связанных железнодорожной веткой. На маршруте можно встретить гигантские каменные валы, пещерные озёра и сталактитовые дворцы.

Гагра

Гагра – это изящная колоннада в мавританском стиле, мимо которой невозможно пройти, не сделав пару «обязательных» фото. Гагра – это легендарный ресторан «Гагрипш», сохранивший интерьеры начала XX века и атмосферу светского приёма в дореволюционной России. Гагра – это, наконец, роскошный Приморский парк, разбитый по указу принца Ольденбургского. Современникам парк казался абсолютным чудом: ну где ещё на Кавказе можно было увидеть финиковые пальмы с Канарских островов, сирийские мальвы и гималайские кедры? Да и тех, кто приезжает в парк сегодня, он вряд ли оставит равнодушным: слишком нетипичным и каким-то «иностранным» кажется он на фоне абхазской реальности.

Пицунда