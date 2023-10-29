«Аэрофлот» снова полетел из Шереметьево в Абу-Даби

Национальный перевозчик «Аэрофлот», как и анонсировал летом, возобновил с 29 октября прямые рейсы в столицу ОАЭ Абу-Даби. Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут осуществляться на узкофюзеляжных самолетах Boeing 737-800 4 раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Шереметьево в 09:15, из Абу-Даби – в 16:50. Время в пути – от 5 ч 35 мин до 6 ч 5 мин.

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Таким образом, в зимнем расписании нацперевозчика появился второй маршрут из российской столицы в Эмираты. Сейчас «Аэрофлот» летает в Дубай с периодичностью 3 раза в день.

Минимальная стоимость перелета из Шереметьево в Абу-Даби на ближайшие даты – 41 тыс. руб. туда и обратно без багажа. Это, кстати, значительно более низкая цена, чем та, по которой можно было приобрести билеты летом, когда о возобновлении рейсов только объявили – тогда самые дешевые предлагали по 63 тыс. руб. Примерно столько же, а именно 62,4 тыс. руб., в начале ноября обойдется билет в Абу-Даби на лайнере авиакомпании Etihad Airways, правда, в один конец. Если лететь арабским перевозчиком туда и обратно, готовьтесь заплатить более 120 тыс. руб. А вот лоукостером «Победа» 1 ноября в столицу Абу-Даби можно добраться всего за 15 481 руб. Еще один перевозчик – Air Arabia Abu Dhabi – осуществляет ночные рейсы из Москвы по цене более 26 тыс. руб. в одном направлении и без багажа.

Предложение «Аэрофлота», получается, выглядит наиболее выгодным для пассажиров. Хотя с пересадкой до Абу-Даби из российской столицы можно добраться и дешевле: не трудно найти билеты по 34 тыс. руб. туда и обратно.