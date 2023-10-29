Подписчики телеграм-канала назвали свои любимые отели Турции
На этой неделе в СМИ активно публиковались сообщения о том, что один из гостиничных комплексов 5* в турецкой Анталье присвоил своей постоянной гостье, туристке из Германии почетный титул «Королева отеля». За 9 лет 61-летняя женщина 39 раз отдыхала в гостинице и провела в ней в общей сложности почти 3 года. Название отеля не раскрывалось, но внимательные читатели тг-канала «Крыша ТурДома» в комментариях к посту по теме быстро вычислили гостиницу по фото: это Aska Lara Resort & Spa 5*, построенная в 2014 году.
Фолловеры нашего тг-канала охотно назвали турецкие гостиницы, в которых они готовы останавливаться на отдых многократно. В числе фаворитов: Fame Residence (Кемер), A Good Life Utopia Family Resort (Анталья), Long Beach Club Nature (Дидим), Marmaris Park Hotel (Ичмелер), Pine Beach Belek, Maxx Royal (Кемер), IC Green Palace (Анталья), Aqua World Belek, Starlight Resort Hotel (Анталья), Sunrise Resort Hotel (Анталья), Titanic Mardan Palace (Анталья), Alva Donna Exclusive (Белек), Armas Labada Beach Hotel (Анталья), Paloma Foresta (Анталья), Bellis Deluxe (Белек), Papillon Ayscha (Анталья).
Примечательно, что читатели не назвали ни один отель дважды – вкусы и предпочтения у всех разные. А один из комментаторов остроумно отметил: «Хорошо, что мою любимую гостиницу в этом чате не упомянули. Буду молчать».