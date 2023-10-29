Подписчики телеграм-канала назвали свои любимые отели Турции

На этой неделе в СМИ активно публиковались сообщения о том, что один из гостиничных комплексов 5* в турецкой Анталье присвоил своей постоянной гостье, туристке из Германии почетный титул «Королева отеля». За 9 лет 61-летняя женщина 39 раз отдыхала в гостинице и провела в ней в общей сложности почти 3 года. Название отеля не раскрывалось, но внимательные читатели тг-канала «Крыша ТурДома» в комментариях к посту по теме быстро вычислили гостиницу по фото: это Aska Lara Resort & Spa 5*, построенная в 2014 году.