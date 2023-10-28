Отдыхать на жарких курортах россиянам стало проще

Представители туристической сферы рассказали Business FM, что палитра стран, чьи пляжи ждут россиян, за год расширилась.

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Куда можно полететь и сколько это будет стоить?

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Сейчас рейтинг стран для российских туристов выглядит так: первое место держит Турция. Количество рейсов в эту страну стало почти на 50% больше, чем год назад 1200 перелетов в неделю из 22 российских городов, против 700 в прошлом году.

На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Здесь отличный сервис, уже начинается сезон — заканчивается жара, да и многие клиенты не горят желанием лететь на далекие расстояния.

Египет уступил свое третье место Таиланду. Хотя на родину пирамид большое количество перелетов (стыковочные туда, кстати, дешевле прямых), но вооруженный конфликт по соседству останавливает многих любителей египетских пляжей.

Рейсов в Таиланд стало значительно больше, чем год назад. Они выполняются из 13 городов. И Тай и ОАЭ по числу российских туристов вернулись к допандемийным цифрам, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис»:

«В этом году стало гораздо больше регулярных и туристических рейсов — мы теперь летаем без пересадок в 40 стран. Конечно, это не все 69 стран, куда мы летали ранее. Но самые популярные есть в этом списке. Это Таиланд, который бьет все рекорды по популярности и по количеству рейсов. За первые девять месяцев этого года в Таиланде отдохнул уже 1 миллион 100 тысяч человек. Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Шри-Ланка, есть в ассортименте Мальдивы и ряд других направлений. Ожидаем открытие Маврикия, продолжаются рейсы на Сейшельские острова. В топе популярности, конечно, сейчас, прежде всего, Таиланд и ОАЭ».

Но вернемся к Турции. Отдохнуть там сейчас стоит в два раза дешевле, чем в августе, отельеры сбросили цены. 5-ти звездочный отель, стоивший 300 тысяч на неделю на двоих по системе «все включено» с перелетом, сейчас можно купить за 150-180 тысяч. А учитывая, что в Анталии сейчас аномально теплая погода и продолжается пляжный сезон, конкурентов у нее нет, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

— Уникальная ситуация по Турции — мегатеплое море. Мы отправляем в Турцию людей в Анталию уже больше 25 лет, и впервые за эти 28 лет это самая теплая осень. Чтобы было понятно: сейчас конец октября, вода в море 24-25 градусов, воздух 28. Люди охотно едут в Турцию.

— А какие направления открылись только сезонно?

— Скоро открывается Маврикий. Мы надеемся на массовое открытие Китая, Хайнань. И надеемся на открытие Вьетнама. Но последние два, Хайнань и Вьетнам, — под вопросом, а вот на Маврикий с 27 декабря впервые за последние десять лет стартуют рейсы. Такого не было ни до СВО, ни до ковида.

Маврикий, кстати, обойдется нашему туристу от 350 тысяч рублей на двоих за неделю в три-четыре звезды с полупансионом и перелетом.

Для сравнения: ОАЭ в 4 звезды на неделю с завтраками обойдется в 180-200 тысяч на двоих. Тайланд в среднем 220 тысяч с завтраками за 4-5 звезд, он хорошо продается по акциям раннего бронирования на даты примерно через три недели. До этого — сезон дождей.