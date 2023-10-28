3 признака, по которым можно определить русских заграницей

В отличие от местных жителей, которые предпочитают тренироваться в спортзалах, русские выбирают тренировки на свежем воздухе.

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Блогер Дзен-канала "Кутовой про путешествия" рассказал о вещах, которые все русские делают заграницей. По его словам, наших людей отличают вкусовые предпочтения.

Чаще всего русские скучают по картофельному пюре с котлетами, кефиру, гречке. Сам блогер признался, что скучал по этим продуктам заграницей и неоднократно заказывал на доставку пюре и гречку. Также еще одна особенность русских — весь день быть на пляже и даже работать там.