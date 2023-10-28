Казанцам открыли прямой доступ в Грузию

С 13 ноября авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы из Казани в Грузию. Летать самолеты будут два раза в неделю. Путь до Тбилиси займет 3 с лишним часа.

© Unsplash

Как говорят эксперты в сфере туризма, это направление может стать одним из популярных у казанцев. Они подчеркнули, что в Грузии есть на что посмотреть и страна может стать хорошим местом для отдыха даже на выходные.

Видео дня

В какие дни можно будет улететь из Казани в Тбилиси и что там можно увидеть — читайте в материале "Реального времени".

"Грузия — очень интересное во всех смыслах направление"

Из Казани запускают прямые авиарейсы в Грузию. Делает это авиакомпания Red Wings. Вылетающие самолеты из столицы Татарстана будут приземляться в аэропорту Тбилиси. Первый рейс из Казани намечен на 13 ноября. Стоимость билета — 14 785 рублей. Время в пути составит 3 часа и 5 минут.

Судя по расписанию, самолеты будут летать по пятницам и понедельникам.

Как говорят эксперты, опрошенные "Реальным временем", запуск прямых рейсов — это отличная новость для всех туристов. Представители туротрасли сходятся во мнении, что до отмены всех рейсов полеты в Грузию были одним из самых популярных направлений. Теперь же эта возможность открывается вновь.

— С учетом закрытия прямых рейсов в страны Евросоюза и обстановки на Ближнем Востоке открытие прямых рейсов в Грузию из Казани — это отличная новость, так как до отмены рейсов это было очень популярное направление. Уверен, что рейсов станет больше. Также это фактически новый транзитный пункт для полетов по миру, — сказал гендиректор компании AVT Азамат Сабиров.

Он подчеркнул, что полеты в Грузию станут популярными среди казанцев не только в праздники, но и из-за горнолыжных курортов, которые там есть. Также он выразил надежду, что жители этой закавказской страны смогут получить визы в Россию, чтобы увидеть, "как похорошел Татарстан".

— Грузия — очень интересное во всех смыслах направление, в первую очередь, конечно, своей историей и гостеприимством. С учетом того, что в Европу гражданам России становится все сложнее и дороже попасть, это может быть отличной альтернативой. Страна относительно бюджетная для путешествий, и билеты (по нынешним меркам) вполне приемлемые. Поэтому, думаю, рейс будет пользоваться популярностью, — прокомментировал новость об открытии рейсов директор по продажам бюро туристических услуг "Салават City Center" Рустем Тарзиманов.

По его мнению, хоть начало рейсов и выпадает на дату, когда уже закончатся ноябрьские праздники в России, у этого рейса есть все шансы быть популярным. Он добавил, что 34 тысячи рублей за билеты с багажом туда и обратно — это адекватные деньги.

— Любое новое направление, куда авиакомпания ставит рейсы, делает маркетинг, просчитывает и пробует практическим путем, как реагируют туристы и насколько это у них востребовано. Конечно, есть расходы на изучение спроса, договоренности с аэропортами на обслуживание самолетов и прочее. Но направление в Грузию в последние несколько лет себя зарекомендовало. Тем более что сейчас оно безвизовое. Находиться там можно 365 дней в году, — высказался генеральный директор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник.

Эксперт напомнил, что в Грузии есть красивые горы, вкусная, оригинальная и известная на весь мир местная еда и вина. За время пребывания в стране можно посетить исторические города, замечательный горнолыжный курорт, который был открыт одним из первых в Советском Союзе.

— Там есть из чего выбирать. По крайней мере, если слетать туда на неделю или выходные, то там всегда есть чем заняться. Но надо учитывать менталитет и правила другого государства, нужно не забывать, что мы в гостях, — заключил Пасечник.

Как Грузия открывала рейсы для россиян, а полеты бойкотировала президент страны

Напомним, что в мае этого года грузинский перевозчик Georgian Airways приступил к выполнению полетов из Тбилиси в Москву. Первый самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта 20 мая в 08.00 (07.00 мск). Первый борт был заполнен наполовину.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство своей страны за возобновление прямых авиарейсов с Россией. Она хочет ввести правовые ограничения против россиян.

— Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, — передавало ее слова "РИА Новости".

Зурабишвили признавалась, что перестала понимать внешнюю политику Грузии. Она посчитала, что страна изолируется от "европейской перспективы".

— Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов? — возмутилась она.

Спустя некоторое время Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за начавшихся полетов компании в Россию.

— Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения, — заявила президент.

В ответ на это авиаперевозчик Georgian Airways сообщил о том, что не будет пускать ее на борт своих самолетов.