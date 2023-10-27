Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде Пхукет, а не Паттайю

Турагенты обратили внимание на корректировку планов по перевозке туристов на курорты Таиланда.

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«Red Wings сняла полетную программу в Паттайю из Москвы. Fun & Sun предлагает по забронированным турам пересесть на AZUR air», – написал в редакцию представитель одной из компании.

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О причинах он не сообщил. Полеты на Red Wings в Паттайю туроператор анонсировал в августе – цепочка рейсов планируется с ноября. Сейчас в системе бронирования туроператора туры на этот курорт действительно доступны с перелетом AZUR air. В Fun & Sun комментировать изменения официально не стали. Однако источник в компании подтвердил: да, есть замена авиакомпании, туристам, которые уже приобрели туры, предложат пересесть. При этом изменится частота полетов. Если рейс Red Wings планировался дважды в неделю, то AZUR air будет летать двумя цепочками по 9–10 ночей. По словам нашего собеседника, туристам предлагают максимально лояльные условия замены. Но вместо вылетов 2 раз в неделю, программа увеличена до 3 раз в неделю. Что касается цепочки рейсов из Москвы на Пхукет, то там все остается в силе: она, как и планировалось, будет выполняться Red Wings и AZUR air.

Это уже не первая корректировка на тайском направлении. В начале октября стало известно, что AZUR air отменила рейсы в Паттайю из Владивостока и Томска. Эти программы планировались в интересах Anex, «Интуриста». При этом рейсы на Пхукет сохраняются, и им явно отдается приоритет. В уточненном расписании AZUR air на эту зиму вылеты на Пхукет представлены из 16 городов, а в Паттайю – только из шести. Специалисты говорят о закономерности: туроператоры сокращают перевозку именно в Паттайю. Причина может быть связана с тем, что в рублях туры в сравнении с прошлым годом значительно подорожали, и клиенты стремятся выбрать Пхукет как более популярный и раскрученный курорт. Паттайя же традиционно популярна у туристов, выбирающих экономичное размещение, но сейчас спрос на бюджетный продукт упал.