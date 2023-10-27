Египетская авиакомпания возобновила полеты в Пулково
Авиакомпания Air Cairo возобновила перелеты между Санкт-Петербургом и курортами Египта, прерванные в 2021 году. Полеты из Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться по два раза в неделю, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
"Авиакомпания Air Cairo впервые с 2021 года начала выполнять рейсы из аэропорта Пулково в Египет. 27 октября аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании в Шарм-эш-Шейх, с 16 ноября перевозчик начнет выполнять рейсы в Хургаду. Планируется выполнение двух рейсов в неделю по каждому из направлений", - рассказали в пресс-службе.
Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться по вторникам и пятницам.
В рамках осенне-зимнего расписания вылет из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх запланирован в 02:50, прибытие в город-курорт - в 08:10.
Рейсы в Хургаду планируются по понедельникам и четвергам.
Вылет из аэропорта Пулково в Хургаду запланирован в 05:05, прибытие - в 10:30. Время - местное для каждого аэропорта.