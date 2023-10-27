Египетская авиакомпания возобновила полеты в Пулково

Авиакомпания Air Cairo возобновила перелеты между Санкт-Петербургом и курортами Египта, прерванные в 2021 году. Полеты из Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться по два раза в неделю, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

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"Авиакомпания Air Cairo впервые с 2021 года начала выполнять рейсы из аэропорта Пулково в Египет. 27 октября аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании в Шарм-эш-Шейх, с 16 ноября перевозчик начнет выполнять рейсы в Хургаду. Планируется выполнение двух рейсов в неделю по каждому из направлений", - рассказали в пресс-службе.

Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться по вторникам и пятницам.

В рамках осенне-зимнего расписания вылет из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх запланирован в 02:50, прибытие в город-курорт - в 08:10.

Рейсы в Хургаду планируются по понедельникам и четвергам.