В регионах не набрали туристов на рейсы в Египет

Туроператор IZI Tour снял полетную программу в Шарм-эль-Шейх из Волгограда, которая должна была начаться сегодня. Соответствующую рассылку от партнера турагентства региона получили 24 октября, за 3 дня до первого вылета.

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В сообщении туроператора говорится, что рейсы отменяются из-за конфликта на Ближнем Востоке. В данный момент бронирование туров с прямым перелетом из Волгограда недоступно.

По словам турагентов, туроператор до последнего не указывал название авиакомпании, которая будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх, не было информации о предстоящих вылетах и на сайте аэропорта.

Несмотря на это, заявки от туристов на туры в Египет с прямым перелетом все же поступали. Но, судя по всему, туроператор засомневался в полной загрузке самолетов и решил перестраховаться и отменить вылеты. Редакция TourDom.ru направила запрос в IZI Tour, ответ пока не поступил.

В рассылке туроператор назвал и другие города, откуда также снял запланированные ранее рейсы на курорты Красного моря – Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Впрочем, на сайте IZI Tour эти программы не были анонсированы.