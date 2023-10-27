Российский трафик в аэропорту Анталии составил 60% от цифр 2019 года

Компания TAV Airports, ответственная за управление рядом аэропортов, поделилась своими финансовыми и операционными данными за три квартала 2023 года. Информация, полученная от АТОР, показала, что число российских туристов, направляющихся в Анталию, заметно сократилось, особенно если сравнивать с данными 2019 года, пишет Центральная Служба Новостей.

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TAV Airports управляет аэропортами в таких турецких городах как Анталия, Аланья (Газипаша), Измир, Бодрум и Анкара. В 2023 году через их аэропорты прошло 75 миллионов путешественников.

Руководящий состав TAV Airports в лице Серкана Каптана подчеркивает, что несмотря на популярность турецкого туризма в 2023 году, в частности в Анталии, число российских туристов уменьшилось на 55% по сравнению с 2019 годом. Тем временем, число туристов из других стран заметно увеличилось.

Среди всех аэропортов под контролем TAV Airports, особое внимание привлекает аэропорт Анталии. За указанный период 2023 года в Анталию прилетело только 2 865 348 российских пассажиров, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Тем не менее, в Бодруме поток российских туристов возрос на 24% по сравнению с 2019 годом. Однако в абсолютных показателях это увеличение слабо отразилось на общей тенденции по Турции и компании TAV Airports.