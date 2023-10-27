Россияне стали в 5 раз чаще ездить в одну азиатскую страну

Россияне стали значительно активнее посещать Японию – за три квартала туристический поток вырос в 5,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

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На сегодняшний день прямое авиасообщение между Японией и Россией отсутствует, однако это не отражается на популярности направления среди россиян.

Вместе с тем отмечается, что даже с учетом такого прироста туристический поток жителей России в Японию сейчас в 3 раза меньше, чем был до пандемии, в 2019 году.