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Россияне стали в пять раз чаще путешествовать в одну азиатскую страну

Россияне стали значительно активнее посещать Японию – за три квартала туристический поток вырос в 5,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Россияне стали в 5 раз чаще ездить в одну азиатскую страну
© Unsplash

На сегодняшний день прямое авиасообщение между Японией и Россией отсутствует, однако это не отражается на популярности направления среди россиян.

Что не забыть взять, если подвернулся горящий тур

Вместе с тем отмечается, что даже с учетом такого прироста туристический поток жителей России в Японию сейчас в 3 раза меньше, чем был до пандемии, в 2019 году.

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