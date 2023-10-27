4 невероятных факта об Индии, которые поражают туристов

Индия – уникальная колоритная страна, которая привлекает миллионы туристов со всего мира своими архитектурными памятниками, многовековой историей, духовными учениями и не только.

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Кто-то отправляется в Индию, чтобы найти путь к себе, кто-то, чтобы познакомиться с неизведанной культурой, а кто-то и вовсе ради пляжного отдыха.

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Однако и тех, и других туристов неизменно поражают несколько вещей, ко многим из которых сложно относиться положительно. Подробнее о нюансах Индии, к которым бывают не готовы путешественники, читайте в материале "Рамблера".

Безграмотность населения

Более четверти населения Индии считается безграмотным. В стране огромный разрыв между богатым и бедным населением, а также между людьми с высшим образованием и теми, кто не умеет ни читать, ни писать. Лишь 45% женщин относятся к грамотному населению, среди мужчин доля тех, у кого есть образование, выше – 75%.

Высокий процент смертности

Немногие знают об этом, но в Индии один из самых высоких коэффициентов смертности. Все дело в дорожно-транспортных происшествиях, которые здесь случаются крайне часто. Движение на местных дорогах хаотичное и интенсивное, а за соблюдением правил никто не следит. Жители Индии часто гибнут под колесами автомобилей или от удушья в переполненных автобусах.

Вдобавок к этому в Индии нередко погибают новорожденные, а также женщины во время родов. Происходит это из-за недостаточной квалификации врачей или отсутствия медицинской помощи вообще.

Бедность

Мизерные доходы огромной части населения – одна из самых острых проблем в Индии. Бедные семьи с детьми живут на улицах и тут же просят подаяния. Правительство выплачивает пособия малоимущим и старается стимулировать развитие сельскохозяйственных районов, чтобы мотивировать бедные слои общества работать, но пока это не приносит результатов.

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