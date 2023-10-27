Спрос на раннее бронирование туров в Турцию будет зависеть от цен

Перспективы раннего бронирования туров в Турцию обсуждаются в эти дни на деловых мероприятиях, приуроченных к церемонии вручения агентам Coral Travel ежегодной премии Starway. Сколько будут стоить туры в формате early booking? Могут ли эти акции в принципе быть востребованы клиентами на фоне растущей политической и экономической нестабильности в мире?

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По словам гендиректора Coral Travel Эрджюмента Юналана, его компания, как обычно, предложит рынку специальные цены на условиях раннего бронирования. Скидки будут варьироваться в диапазоне 40–60%, в зависимости от тарифов, которые дадут отели (переговорный процесс сейчас как раз завершается). Но особой активности г-н Юналан не ожидает: в ситуации максимальной неопределенности туристам сложно планировать летние отпуска с какой бы то ни было глубиной.

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Многие эксперты, опрошенные корреспондентом TourDom.ru, в своих оценках солидарны с Coral Travel. Но есть и альтернативное мнение: среди клиентов, настроенных на летний отдых, есть запрос на акции early booking, многие готовы уже сейчас «застолбить» интересующие их отели и отложить нужные суммы в долларах, понимая, что ближе к сезону валюта может резко подорожать.

«Раннее бронирование туров в Турцию может пойти лучше, чем годом ранее. Но только при условии, если отельеры оставят цены хотя бы на уровне 2023 года, – говорит гендиректор сети турагентств “Розовый слон” Алексан Мкртчян. – Скорее всего, так и случится. На выставке ATF в Анталье я сегодня встречался с турецкими отельерами, и они подтверждают, что подорожание не планируется. Об этом сообщили, в частности, Crystal Hotels и Nirvana».

На встрече с журналистами Хакан Йылмаз, операционный директор Coral Group Hotels, также сказал, что в его сети тарифная планка не поднимется.

Для успеха акций раннего бронирования потребуются определенные меры со стороны туроператорских компаний, говорят представители турагентств, собравшиеся в Анталье на Starway. Надо брать с клиентов минимальную предоплату – 1000–3000 руб. – и дать определенные гарантии на тот случай, если в ходе сезона отели предложат более серьезные скидки, чем по акциям раннего бронирования.