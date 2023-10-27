Россиянин раскрыл оптимальный уровень дохода для жизни на Бали

Российский тревел-блогер и путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл оптимальный уровень дохода для жизни на индонезийском острове. Своим опытом он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, Бали — это вовсе не дорогой и доступный только избранным курорт. Он отметил, что там можно найти гостевые дома за 900-1100 рублей в день, то есть за 30 тысяч рублей в месяц.

Кутовой также рассказал, что аренда скутера на Бали стоит около 6000 рублей в месяц, а литр бензина обойдется в 90 рублей. Блогер добавил, что на питание у него уходит в среднем около 1000 рублей в день, то есть 30 тысяч рублей в месяц.

«Жилье — 30 тысяч, еда — 30 тысяч, скутер — 6 тысяч, бензин — 3 тысячи (при активных передвижениях), итого — 69 тысяч рублей в месяц за жизнь на райском острове. Если найти жилье на долгий срок, то можно сократить траты до 60 тысяч», — посчитал россиянин.