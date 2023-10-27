Из российского региона запустят прямые рейсы в популярную страну
Спрос рождает предложение, именно поэтому в популярные среди россиян курорты начинают организовывать авиарейсы из регионов. Так, в Таиланд уже вовсю летает самолет из Сочи, а скоро начнет и из Тюмени. И чтобы добраться до Шри-Ланки, жителям отдаленных от Москвы регионов теперь не придется делать несколько пересадок. По крайней мере, тем, кто живет вблизи Татарстана. Из Казани скоро запустят прямые рейсы, сообщают в пресс-службе аэропорта. Летать самолеты будут раз в десять дней — вплоть до марта следующего года.
И хотя Шри-Ланку официально не признали лучшей для путешествий в 2024 году (очень зря), россияне эту страну любят — до того, что массово раскупают горящие туры туда на ноябрьские и новогодние праздники. Хорошая новость и в том, что путешествие туда вошло в список самых дешевых заграничных поездок на Новый год. Советуем поторопиться!