Из российского региона запустят прямые рейсы в популярную страну

Спрос рождает предложение, именно поэтому в популярные среди россиян курорты начинают организовывать авиарейсы из регионов. Так, в Таиланд уже вовсю летает самолет из Сочи, а скоро начнет и из Тюмени. И чтобы добраться до Шри-Ланки, жителям отдаленных от Москвы регионов теперь не придется делать несколько пересадок. По крайней мере, тем, кто живет вблизи Татарстана. Из Казани скоро запустят прямые рейсы, сообщают в пресс-службе аэропорта. Летать самолеты будут раз в десять дней — вплоть до марта следующего года.