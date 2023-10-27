"Русскому такое представить сложно". Россиянка описала квартиры в Китае

Путешественница из России побывала в Китае и рассказала об устройстве квартир местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Русскому человеку такое представить сложно», — такой фразой описала россиянка увиденное.

Она рассказала, что пыталась снять жилье в аренду и большинство вариантов были неподходящими.

Например, в одной квартире туалет оказался не с унитазом, а с дыркой в полу.

«Китайцы считают, что так "делать дела" лучше для организма, поэтому даже в дорогих апартаментах может быть установлен именно такой туалет», — пояснила автор.

Блогерша добавила, что вместо душевой кабины в помещении были только шланг с насадкой и слив.

Также россиянка отметила, что кухня была очень маленькой: без плиты, духовки и даже холодильника.

«Просто раковина и небольшое место, где можно было при желании что-то нарезать», — возмутилась она.

Холодильник же оказался в спальне около кровати.

«То, что он ужасно гудел (не говоря уже об эстетической части), китайцев не смущало», — пожаловалась туристка.

Она подчеркнула, что из окон жилища открывался вид на две мусорные кучи по обе стороны от подъезда.

Ранее российский тревел-блогер рассказал, как выглядят квартиры в Северной Корее.