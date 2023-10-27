В популярном у туристов из России отеле в Хургаде открыли новый аквапарк
Группа отелей Albatros Peak открыла новый аквапарк в популярном у российских туристов пятизвёздочном отеле Albatros Dana Beach Resort в Хургаде. Об этом написало издание Economy Gates.
Любители водных развлечений из России любят этот отель на Красном море. Там большая территория, огромные бассейны и живописное озеро. Гостиница расположена на первой береговой линии.
Развлекательный комплекс в отеле на 866 номеров открыли на 31-летие работы Beck Albatross Hotels Group на туристическом рынке Египта. Группа за эти годы открыла курортные отели с более чем 1 тыс. номеров.