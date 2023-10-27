В популярном у туристов из России отеле в Хургаде открыли новый аквапарк

Группа отелей Albatros Peak открыла новый аквапарк в популярном у российских туристов пятизвёздочном отеле Albatros Dana Beach Resort в Хургаде. Об этом написало издание Economy Gates.

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Любители водных развлечений из России любят этот отель на Красном море. Там большая территория, огромные бассейны и живописное озеро. Гостиница расположена на первой береговой линии.