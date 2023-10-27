Польская туристка сообщила о засилье россиян в Египте

Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах, сообщает портал Onet.

Гражданка Польши по имени Эмилия отправила в редакцию письмо, где с возмущением описала ситуацию в Египте, где, как она пишет, «русское влияние» заметно уже в аэропорту. По ее словам, в аэропорту звучала чаще всего именно русская речь, а большинство встречающих ходили с табличками с надписями на русском языке.

Не меньшее возмущение Эмилии вызвал отель, который предоставил им информационные памятки на русском языке, несмотря на польские паспорта у группы туристов.

«Тогда я сломалась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию», — пишет Эмилия.

Туристка пишет, что во время отдыха она отказалась сделать селфи с двумя россиянами, обозвав их «агрессорами». В ответ на это россияне удивились и ответили, что ничего не имеют против Польши. Также Эмилия отметила, что из-за большого количества отдыхающих россиян, она не могла найти место, где бы не звучал русский язык.