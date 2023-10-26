Thai Airways этой зимой не планирует летать в Россию

Thai Airways, видимо, не полетит в Россию раньше весны. Это следует из расписания перевозчика на осенне-зимний период.

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Документ с маршрутами авиакомпании на ближайшие месяцы был опубликован в тайских СМИ. Среди пунктов, куда запланировала рейсы Thai Airways, значатся аэропорты Лондона, Франкфурта, Копенгагена, Стокгольма, Мюнхена, Парижа, Цюриха, Мельбурна, Сиднея, а также Стамбула. Однако российских городов в этом списке нет. Расписание, конечно, может быть еще дополнено. Впрочем явных предпосылок для этого пока не наблюдается.

О том, что Thai Airways не намерена возвращаться в Россию, заговорили еще весной. Тогда руководитель службы маркетинга московского офиса Управления по туризму Таиланда (TAT) Константин Кинель объяснил причины. В их числе сложности получения страховки, низкий спрос на полеты в РФ у самих тайцев, а также дефицит флота у перевозчика. Но недавно Thai Airways приобрела новые самолеты, так что сейчас нехватки бортов не наблюдается.

О возвращении авиакомпании в Россию говорили и в сентябре. Уже с оптимизмом, хотя и слабым. В частности, директор департамента европейского региона Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен пояснил, что Thai Airways теперь рассматривает варианты рейсов в РФ. Но главная проблема, страховка бортов, так и не решена.