Мужчина пожаловался на "гигантский живот" попутчицы в самолете
Турист пожаловался на женщину с лишним весом в самолете. По словам мужчины, его попутчица должна была выкупить два места. Об этом сообщает британское издание The mirror.
Возмущенный путешественник рассказал о том, что женщина положила "свой огромный живот" на его место, из-за чего мужчине едва удалось сесть в кресло. Женщина подняла подлокотник, чтобы чувствовать себя комфортнее, но из-за этого ее попутчик лишился "личного пространства".
Мужчина высказался о ситуации на портале Reddit. Одни пользователи поддержали его, другие же заявили, что он опозорил человека, о котором ничего не знает.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что туристы в Сочи пожаловались на нашествии "клопов-вонючек".
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