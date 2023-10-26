Мужчина пожаловался на "гигантский живот" попутчицы в самолете

Турист пожаловался на женщину с лишним весом в самолете. По словам мужчины, его попутчица должна была выкупить два места. Об этом сообщает британское издание The mirror.

© Unsplash

Возмущенный путешественник рассказал о том, что женщина положила "свой огромный живот" на его место, из-за чего мужчине едва удалось сесть в кресло. Женщина подняла подлокотник, чтобы чувствовать себя комфортнее, но из-за этого ее попутчик лишился "личного пространства".

Мужчина высказался о ситуации на портале Reddit. Одни пользователи поддержали его, другие же заявили, что он опозорил человека, о котором ничего не знает.